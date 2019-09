ExpoJuruá movimentou mais de R$ 5 milhões, afirma Sinhasique

A ExpoJuruá 2019, Feira Agropecuária ocorrida no município de Cruzeiro do Sul, no período de 29 de agosto a 1º de setembro na Avenida Mâncio Lima. A movimentação da economia no Vale do Juruá foi significativa, segundo a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique.

“A estimativa preliminar é de que o evento movimentou mais de R$ 5 milhões nos quatro dias de ExpoJuruá”, disse Sinhasique durante entrevista concedida à rádio Aldeia FM na manhã desta segunda-feira (9). A equipe ainda aguarda outros levantamentos a serem entregues com valores referentes ao último dia de Feira, que foi um dos mais movimentados, conforme atesta a organização.

De acordo com o governo, além do dinheiro movimentado durante o evento, também ouve grande movimentação na montagem da feira. “Movimentamos uma boa parte da área da construção civil, na compra de materiais, como cimento e tinta, na contratação de profissionais eletricistas, carpinteiros, vigilantes e muitos outros, e tudo isso já injeta dinheiro no município”, declarou a secretária.

Os hotéis ficaram lotados durante os dias da Feira. A grande novidade desta edição foi o retorno do rodeio, que não ocorria há dois anos. A ExpoAcre Juruá teve apresentações musicais de bandas locais, palestras, exposição e venda de artesanato, automóveis e outros produtos, em todas as noites.