Encceja Exterior 2019: Inep capacita coordenadores de 12 países para aplicação do exame

Provas serão aplicadas no dia 15 de setembro

Hoje, 9 de setembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza o treinamento dos coordenadores que vão aplicar as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos residentes no exterior (Encceja Exterior) 2019. A avaliação, que será aplicada no dia 15 de setembro, será realizada em 18 cidades de 12 países. Ao todo, o exame será feito por 1.812 brasileiros que vivem fora do Brasil.

O local de prova já pode ser consultado pelos candidatos por meio do Cartão de Confirmação que está disponível na Página do Participante. O Inep recomenda que, no dia do exame, cada inscrito imprima e leve o cartão. Apesar de não ser um item obrigatório, pode facilitar o acesso a sala de provas. O Encceja para brasileiros residentes no exterior submetidos a Penas Privativas de Liberdade (Encceja Exterior PPL) será aplicado somente em Tóquio, no Japão, entre os dias 16 e 27 de setembro.

Países onde serão aplicadas as provas do Encceja Exterior 2019

Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Boston, Houston, Nova Iorque e Miami (Estados Unidos); Paris (França); Caiena (Guiana Francesa); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Nagoia, Hamamatsu e Tóquio (Japão); Lisboa (Portugal); Londres (Reino Unido), Genebra (Suíça) e Paramaribo (Suriname).

O que é o Encceja?

As provas do Encceja são voltadas para brasileiros que não concluíram a educação básica em idade adequada, mas ainda almejam essa certificação. Com o resultado da prova, os participantes que conseguirem atingir o mínimo de pontuação adequada podem pegar o certificado do ensino fundamental ou médio.

*Com informações do Inep

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos