Edital de concurso da prefeitura em Cruzeiro do Sul não saiu

O edital do concurso público da prefeitura de Cruzeiro do Sul garantido para esta segunda-feira, 9, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro não foi publicado. Em coletiva na última quinta-feira, 5, em praça pública, Ilderlei afirmou que o edital sairia nesta segunda, com inscrições a partir de terça.

Mas o que o Diário Oficial do Estado desta segunda trouxe foi a publicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, do Plano de Cargos Carreira e Salários PCCR da educação pactuado em maio com o Sinteac e aprovado pelos vereadores. O maior salário pago para professor, no caso com doutorado, é de R$ 2.277.

Para professores de nível médio, o cumprimento do piso nacional, proporcional a 25 horas semanais.

Para os de nível superior, na classe inicial, o vencimento base é d de R$ 1.898,29 mais auxílio alimentação no valor de R$ 120,00. Os professores que concluírem a pós-graduação/especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, mestrado e doutorado (strictu sensu), ambos devidamente reconhecidos pelo MEC, na área de educação ou área afim, perceberão, respectivamente:

– Nível superior com pós graduação/especialização, na classe inicial, vencimento base de R$ 2.088;

– Nível superior com mestrado, na classe inicial, vencimento base de R$ 2.183,03;

– Nível superior com doutorado, na classe inicial, vencimento base de R$ 2.277,95.

Para o pessoal de apoio da área educacional, a remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 1.328,34 assegurado um auxílio

alimentação no valor de R$ 60,00.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Gomes, diz que esses valores “são resultado de avanços de nossa categoria assegurados na data base de maio deste ano”. Ele diz que os que vão entrar via concurso, “não poderão ganhar mais do que os atuais”. concluiu.

O prefeito Ilderlei Cordeiro afirma que aumentou cerca de 30% o salário dos professores efetivos e 15% dos provisórios, além do restante dos servidores, incluindo os comissionados e cargos de confiança. “Eu valorizo os servidores municipais”, disse o prefeito.