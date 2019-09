Detento de 22 anos é morto a estocadas em cela do Francisco de Oliveira Conde

Um detento do presídio estadual Francisco de Oliveira Conde (FOC), localizado em Rio Branco, foi assassinado com várias estocadas (ferimentos de facas improvisadas, feitas com materiais diversos) na manhã desta segunda-feira (9).

T.S.F, de 22 anos, conhecido pelo apelido de “Caboclo”, era natural do município de Brasiléia e deu entrada no presídio em maio deste ano. Ele estava preso no Pavilhão B, destinado a presos do “Seguro”, grupo que é rejeitado pelos demais detentos devido a condição ou aos crimes que cometeram.

A vítima estava detida por roubo majorado, que é com a incidência de uma causa de aumento de pena.

A família do reeducando já foi informada do incidente pela direção do presídio, que ainda levanta informações sobre a motivação do crime que culminou na morte do apenado.

Estoques costumam ser encontrados em presídios durante rebeliões carcerárias ou como armas de autodefesa, por diversas vezes apreendidos por agentes penitenciários.