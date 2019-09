Detento com tornozeleira é encontrado morto com marcas de tiro e com as mãos amarradas

O deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas) está sendo investigado pelo Ministério Público por supostamente vender lotes de terra irregular no município de Sena Madureira. A informação consta num despacho publicado na edição desta segunda-feira, 9, no Diário Eletrônico do MPAC em que o procedimento preparatório do caso é convertido para inquérito civil.

De acordo com a publicação, o então procedimento expirou seu prazo de conclusão, já tendo sido prorrogado por 90 dias como dispõem o art. 25, §2º da Resolução 028/2012, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre.

Segundo o despacho, o prazo de tramitação deste Procedimento Preparatório expirou e não foi possível concluí-lo em razão de baixo efetivo pessoal para fazer frente não só aos feitos extrajudiciais, mas aos feitos judiciais que tramitam perante a Vara Cível de Sena Madureira.

Responsável pela investigação, o promotor substituto Daisson Gomes Teles afirma no documento que será imperiosa a realização de diligências para apuração dos fatos e que uma portaria deverá ser expedida nos próximos dias.

Procurado por ac24horas, Gerlen Diniz que o caso trata-se de uma denúncia antiga feita na Tribuna da Assembleia Legislativa na legislatura passada pelo então deputado Daniel Zen (PT), então líder do governo do PT na época. “Ele disse que iria formular denúncia a respeito do caso na época, mas não sei se é ele mesmo. O fato que os lotes são meus na zona rural do município. Eu não tenho nada a esconder. Vendi alguns e como teve alguns problemas, suspendi as vendas por causa de problemas com EletroAcre na época, para instalação de energia elétrica. mas não existe irregularidade no lote por ser na zona rural. Se fosse na cidade, Zona Urbana, eu teria que fazer uma série de benfeitorias, o que não se precisa na zona rural”, explicou o parlamentar destacando que é a favor da investigação para passar tudo a limpo.