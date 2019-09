Associações Comerciais e Empresariais realizam seminário “Acre Mais Simples”  

Atenção, empreendedores e entidades ligadas ao setor comercial do Acre! O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AC) anuncia, por meio de suas redes sociais, a abertura do seminário “Acre Mais Simples”.

O evento tem início nesta segunda (09) as 14h, e conta com a parceria da Acisa, Federacre, Sicredi e Confederação Das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil que realizam o I Congresso das Associações Comerciais e Empresariais do Acre nos dias 9, 10 e 11 de setembro, na sede do Sebrae no Acre.

A palestra irá contar com a presença de profissionais renomados do Estado e da economia nacional.

O objetivo do seminário visa o fortalecimento das associações comerciais, visando discutir os caminhos para facilitar e solidificar as associações e conta com a participação de Anne Caroline Silva, representante do Ministério da Economia.

Para se inscrever, acesse o link: https://www.sympla.com.br

Confira os três dias de programação:

09 de Setembro

14h – Abertura do evento.

14h30 – Painel Empresarial com Adem Araújo, Comercialização de produtos com Marcelo Zamora, Captação produtiva de recursos com Marcelo Moura e Sucessão empresarial com George Pinheiro.

16h30 – Painel 1: Desafios e perspectivas da simplificação no Brasil com Anne Caroline N. Silva.

18h10 – Coffe break.

10 de Setembro

9h – Apresentação das ACEs.

10h – Apresentação do Portfólio do Sebrae com Cláudio Roberto Araújo.

10h30 – Apresentação e parcerias: Sicred e Associações comerciais.

11h – Convênios para as ACEs

11h30 – Papel dos ADs e dos colaboradores das ACEs com Pedro Silva (Acisa) e Miriam paiva (Sebrae).

12h – Almoço.

14h – Painel 1: O futuro da indústria no Acre com Assurbanipal Barbary de Mesquita.

15h – Fórum do desenvolvimento e observatório com Orlando Sabino.

15h30 – Como instalar, organizar e fazer uma Associação Comercial Empresarial dar resultados com Lenir Peres Pavan.

17h – Painel 3: Redesimples digital com Alex Barbosa.

18h – Coffe break.

11 de Setembro

9h – Junta Comercial do Estado do Acre e Desenvolvimento do Ambiente de Negócio, Redesim como integradora do desenvolvimento.

9h30 – Sala do empreendedor: Atuação e SAS –Sistema de Atendimento e Relacionamento Sebrae.

11h – Sala do Empreendedor Acreano, atores do desenvolvimento, estruturação, lei e debates.

13h – Encerramento.