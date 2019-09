Após reunião de 4 horas, sindicato e governo não chegam a acordo e greve está mantida

Durante o final de semana, o ac24horas trouxe reclamações dos moradores de Cruzeiro do Sul e Xapuri que mais uma conviveram com a falta de dinheiro nos terminais de autoatendimento, chamados também de caixas eletrônicos, do Banco do Brasil.

A população dos dois municípios relata que o fato é comum. Em Xapuri houve mais um agravante. Com a realização do Festival de Praia, o município recebeu muitos turistas de outras cidades e a falta de dinheiro nos terminais para quem é cliente do Banco do Brasil dificultou a vida de quem foi passar o final de semana no município do Alto Acre.

Para tentar por um fim nesse absurdo e na falta de respeito com a população, o Procon resolveu se mexer.

Segundo o portal de notícias do governo do Acre, o Instituto Procon convocou para quinta-feira, 12, às 10 horas, a Superintendência do Banco do Brasil no Acre para tratar, dentre várias questões, sobre a problemática dos desabastecimentos de dinheiro nos terminais de autoatendimento, os caixas eletrônicos, das agências bancárias localizadas em todo o estado, principalmente no interior.

A ação do Procon será realizada junto a todas as instituições bancárias, conforme cronograma de reuniões estabelecido pelo órgão de defesa e proteção dos direitos do consumidor.

Segundo o diretor-presidente do órgão, André Gil, a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos é algo que tem causado transtornos à população em geral, em especial nos municípios mais distantes, onde poucos comércios aceitam pagamentos com cartão.

“Trata-se de um serviço essencial para a população, sendo inadmissível sua falha ou interrupção. O Instituto Procon está atento e em ação para promover a defesa e proteção do consumidor, que é a nossa missão”, disse André Gil.

