Adolescente é ferido com uma facada pela namorada após desentendimento

O Tribunal de Justiça do Acre está convocando mais cinco conciliadores aprovados no último concurso público realizado pelo Poder Judiciário Estadual. Os convocados atuarão no Sistema de Juizados Especiais de Rio Branco.

A convocação começou nesta segunda-feria (9) e eles tem agora o prazo de cinco dias úteis – a contar da data de publicação – para apresentar a documentação necessária para tomar posse nos cargos.

A lista completa de documentos consta no edital do concurso publicado no portal do TJ (www.tjac.jus.br).