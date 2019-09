Vítima de incêndio chega a hospital de referência em Brasília

A mobilização do Governo do Estado do Acre garantiu que a jovem de 18 anos, Sarah Eduarda Melo, vítima de um acidente doméstico no dia 31 de agosto, fosse encaminhada para um hospital de referência em Brasília (DF). Por volta das 14h deste sábado, 7, a paciente desembarcou acompanhada de sua mãe e foi levada diretamente para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em que ficará internada até a sua recuperação.

“A paciente desembarcou orientada e tranquila, sem nenhuma complicação em seu quadro clínico em decorrência do deslocamento”, explica o coordenador da regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda.

O transporte aéreo particular para a jovem que teve queimaduras em 43% do corpo, foi viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o apoio direto do governador Gladson Cameli que, sensibilizado com o caso da paciente, cuidou diretamente em garantir o leito no hospital de referência e o avião que a transportou até Brasília.

Durante todo o trajeto até o embarque da paciente em Cruzeiro do Sul, oito profissionais acompanharam a vítima, sendo quatro do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu), um médico do hospital do Juruá e três pessoas da gestão da Sesacre, para garantir a assistência a jovem.

Apoio

Desde os primeiro dias em que ocorreu o acidente, o governador designou o coordenador regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda, para acompanhar o caso juntamente com a Central de Regulação da Sesacre, para que a mesma fosse referenciada o mais rápido possível para um hospital especializado.

“A intervenção do governador Gladson Cameli para que a paciente fosse atendida imediatamente contará muito para a uma recuperação mais rápida da jovem. Sendo tratada por um hospital que é referência em atendimento para queimados, acreditamos que em breve a paciente poderá retornar ao Acre recuperada do acidente”, disse ele.