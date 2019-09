Senadora Mailza Gomes prioriza educação em relatório que altera a Lei Maria da Penha

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está listada pelo jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, entre os órgãos e instituições federais que “estão quase sem dinheiro” para manter suas rotinas.

Até a primeira semana de setembro, a Ufac gastou 91% dos 54% de seu orçamento autorizados para o ano. Ocorre que 18,5% desse total estão bloqueados e do saldo a gastar (36,2%) já foram consumidos 32,9%. Ou seja: a Ufac tem apenas 3,3% para tocar a vida até o fim do exercício.

A diminuição dos recursos disponíveis para despesas discricionárias (aquelas em que a União tem liberdade para definir a aplicação dos recursos), que chegou ao menor patamar dos últimos 10 anos em 2019, diante do crescimento dos gastos obrigatórios, especialmente com pessoal e Previdência, e o contingenciamento de 25% sobre as demais despesas imposto pela Presidência da República, levou alguns órgão federais a situações de aperto de cintos -diz o jornal, que encomendou o levamento à ong Contas Abertas.

Nada menos que 131 de 415 órgãos já gastaram mais de 70% do que têm disponível para o ano. Alguns até já estouraram o orçamento. O efeito do bloqueio de verbas destinados às instituições federais de ensino superior fica bastante evidente no levantamento. Noventa e cinco dos 131 órgãos com dificuldades financeiras para o restante do ano são universidades, institutos federais ou hospitais universitários.

Não foi possível contato com o comando da Ufac neste sábado (7) mas a reitoria tem adotado seguidas ações para adequar os gastos à realidade financeira da universidade. Muitos serviços seguem ameaçados.

Veja quais universidades estão quase sem dinheiro, além da Ufac: