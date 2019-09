Partido do Trabalhadores elege seus novos dirigentes municipais

No rap a menina Ana Clara, 10 anos, fala do açaí, do mandi amoquinhado, exalta o povo acreano e convida “venha conhecer o Acre, o Acre existe”. O cenário usado é o mostruário de bolsas feitas de látex, produzidas pela família dela.

Neta de ex seringueiro, de artesãos de látex, filha de professora e engenheiro florestal, Ana Clara, une temas que fazem parte de sua realidade para as composições. “Já viajei e leio e sei que as pessoas têm até dúvida se o Acre existe. O Acre existe e é muito rico e diversificado e foi isso que cantei nesse rap!”

Ela já tem mais de dez composições. O rap O Acre Existe, ela fez como trabalho pra escola. A inspiração, segundo a menina “sempre vem fácil fácil. Começo a pensar no assunto, vem surgindo a letra e vou encaixando as rimas”.

Natural de Rodrigues Alves e atualmente morando em Rio Branco, Ana Clara Culqui Pereira, 10 anos, estuda o 5° ano na Escola Mário Lobão.

Ana Clara compõe letras e músicas, toca violão, tem um canal no YouTube, faz vídeos reivindicando melhorias pra comunidade onde mora e produz artesanato junto com a irmã, Carla.

No canal do YouTube Ana Acreana, ela já postou vídeos com outras composições. Foi também por meio de um vídeo, que a menina pediu atenção da prefeita Socorro Neri, para os problemas do bairro onde mora. O vídeo bombou e Ana Clara foi entrevistada por uma TV de Rio Branco.

O sonho é ser médica, mas a música ela não quer abandonar. “Eu amo música”, cita a menina artista.