Tempo continua nublado com trovoadas e possibilidade de chuva neste domingo

Ayres Rocha e Jéssica Senra assumiram a bancada do Jornal Nacional, em edição comemorativa pelos 50 anos do telejornal, na noite deste sábado, 7 Setembro, Dia da Independência do Brasil, e os acreanos lotaram a internet com mensagens positivas sobre a participação deles.

Principalmente no Twitter, o nome de Ayres Rocha chegou a aparecer na lista de assuntos mais comentados da rede social.

Para que o público pudesse acompanhar a apresentação, um telão foi montado no Via Verde Shopping, em Rio Branco, e contou com um grande público

Confira tweets sobre apresentação do Ayres Rocha e Jéssica Senra, que estão rolando na internet: