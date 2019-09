Gladson teve que “dar seus pulos” para conseguir transportar paciente; Infraero negou balizamento

Quem leu a notícia de uma jovem de 18 anos do município de Cruzeiro do Sul ser transferida para Brasília esta semana, devido a um grave acidente doméstico com óleo quente, não imagina a dificuldade que o governador Gladson Cameli teve de enfrentar para conseguir transportar Sara Eduarda Melo a bordo de um avião. A burocracia no andamento dos processos que envolvem os serviços públicos, principalmente com relação à saúde, é um dos grandes problemas que Cameli tem enfrentado na intenção de “fazer as coisas andarem”.

O chefe do Executivo estadual precisou intervir pessoalmente junto a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no Vale do Juruá, pois a empresa estaria se negando a ligar o balizador noturno, alegando falta de voos para o horário. “Para uma missão de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea fica muito complicado, tentamos de várias formas fazer a missão pela madrugada e não conseguimos porque a Infraero se negou a fazer balizamento da pista”, disse o piloto de um jatinho com UTI aérea, contratado para fazer o transporte da paciente.

Se tudo tivesse ocorrido dentro do planejamento do Estado, a jovem teria sido levada para Brasília por volta das 21h (horário local) da última sexta-feira, dia 6. Mas a o governo só conseguiu contornar a situação no dia seguinte, adiando – por questões burocráticas encontradas pelo caminho, o tratamento emergencial que a jovem necessitava, já que estava com 43% do corpo queimado. Sara só conseguiu chegar ao leito do hospital de referência em Brasília às 13h (horário local) desse sábado (7).

Embora o aeroporto de Cruzeiro do Sul ofereça uma boa estrutura, ainda faltam alguns detalhes sistemáticos a serem acertados, é o que disse o superintendente da Infraero no município, Carlos Augusto Andrade, ao governador. Gladson ainda sugeriu algumas soluções para poder transportar a jovem a noite, mas sem sucesso. Uma delas foi a proposta de um convênio com a Infraero, entre Estado e a superintendência local, para que assim pagasse uma equipe selecionada pela própria Infraero para o transporte noturno. Nada feito.

Outra opção para uma solução ágil por parte do governo foi a ideia de um plantão noturno a ser pago pelo Estado. “Para ser mais rápido”, ressaltou Cameli, mas novamente, nada fechado.

Como resposta, o governador do Acre ouviu que precisaria fazer, junto à sede da Infraero, um pedido para que a empresa fixasse plantões noturnos. “Embora estejamos defasados de pessoal, a sede pode nos autorizar a fazer isso. É nossa sede que tem que autorizar”, relatou o representante da Infraero a Cameli.

Segundo a empresa, a situação já ocorreu em outro momento, e deixaram de operar algumas vezes a noite por falta de voo. “Não tem sentido deixar um funcionário lá 24 horas”. Mas destacou que se Gladson fizer esse pedido à Infraero, certamente a empresa iria autorizar e manter um plantão 24 horas. Após muitas tentativas, a paciente finalmente conseguiu ser transportada para Brasília.

Entenda

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), conseguiu um transportar via aérea particular a jovem Sara Eduarda Melo, vítima de um acidente doméstico no dia 31 de agosto. Ela foi levada para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília (DF).

A menina foi a Brasília acompanhada da mãe. “A intervenção do governador Gladson Cameli para que a paciente fosse atendida imediatamente contará muito para a uma recuperação mais rápida da jovem”, disse o coordenador regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda.

Cameli comentou que assim como Sarah Eduarda Melo, muitas pessoas necessitam de agilidade nas ações do Estado quanto a atendimento emergencial. Segundo ele, as questões burocráticas o incomodam, mas entende que é necessário cumprir os trâmites legais para que nenhum problema impeça o atendimento eficaz dos pacientes.

“Sempre que tomo conhecimento dessas questões, procuro atuar pessoalmente no sentido de ajudar a agilizar. Acompanho todos os trâmites com o objetivo de fazer com que as pessoas que precisam da saúde pública possam receber o atendimento digno que merecem”, afirmou o governador.