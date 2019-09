E foi isso, gostaram? Pergunta Ayres aos internautas depois da edição especial do JN

O Jornal Nacional (JN) da início neste sábado (07) a edição especial de 50 anos com a participação especial de Ayres Rocha, representando o Acre, e Jessica Senra, a Bahia.

Com terno alinhado, Ayres Rocha emociona os acreanos. Com um semblante calmo e visivelmente feliz, ele dá início a apresentação com firmeza e segurança de quem saiu do Acre para estreia no maior telejornal do país.

De casa, pelo celular, ou de qualquer ponto da cidade, os acreanos pararam para prestigiar a estreia do acreano na bancada do JN.

No Via Verde Shopping, um telão foi montado para a transmissão ao vivo do noticiário nacional. Ao entrar no ar, a população que acompanhava vibrou de emoção.

O jornalista Ayres Rocha apresenta o “Jornal do Acre” há 30 anos, na afiliada da Rede Globo, Tv Acre. Muito querido pela população do seu estado, Ayres tem movimentado a internet desde o anuncio de sua estreia.

Nos estúdios globo, ele caiu na graça de toda a equipe de produção, e já é um dos assuntos mais comentados do Twitter.