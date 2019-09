Dinheiro do FPM cai nesta terça na conta das prefeituras: R$ 20,1 milhões para o Acre

As 22 prefeituras do Acre recebem nesta terça-feira (10) a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de setembro. O valor a ser rateado é de R$ 20,1 milhões.

Os cálculos indicam que com relação ao acumulado do ano, o valor total do FPM vem apresentando um crescimento positivo. O total repassado aos Municípios no período de janeiro até o 1º decêndio de setembro de 2019, apresenta um crescimento de 9,25% em termos nominais (sem considerar os efeitos da inflação) em relação ao mesmo período de 2018.

Esse 1º decêndio (o dinheiro é repassado a cada dez dias), geralmente, sempre é o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro. São três repasses ao mês.