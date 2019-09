Caixas do Banco do Brasil estão sem dinheiro em Cruzeiro do Sul

O avião doado pela Polícia Rodoviária Federal ao Governo do Estado, cumpriu a primeira operação na área de segurança no Vale do Juruá.

Na tarde desta sexta-feira, 6, foi à Porto Walter, buscar Joab Nascimento, que estava na delegacia da cidade e o trouxe para Cruzeiro do Sul. Joab estuprou uma idosa, de 66 anos, na Comunidade Grajaú e estava da delegacia de Porto Walter, desde o dia 3, quando foi preso por policiais civis e militares, que foram prende-lo na localidade. A equipe policial fez uma viagem de 4 horas de barco até o Grajaú, onde efetuou a prisão.

Para o policial civil Da Cruz, a transferência encerra uma parte da missão. “O prendemos e agora ele vai para o Presídio. Missão cumprida!’

Joab foi trazido para Cruzeiro do Sul, sob custódia da Polícia Militar e após exame de corpo delito vai para o Complexo Penitenciário do Vale do Juruá.

Avião para segurança e saúde

O avião bimotor Sêneca III, doado pela Polícia Rodoviária Federal ao governo do Estado do Acre, foi entregue ao governador Gladson Cameli, no último sábado, 30, no aeroporto de Cruzeiro do Sul, onde ele participava da Expojuruá.

Segundo o governador, além da segurança, o avião será utilizada para o transporte de pacientes do interior para a capital.

A economia gerada com o uso do avião para o transporte de pacientes será de R$ 2 a R$ 3 milhões mensais. Serão transportados pacientes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD e pessoas que necessitem de remoção de urgência de localidades longínqua do Acre.

A aeronave ficará no Ciopaer em Rio Branco, que a partir de agora, conta em sua frota, com um helicóptero Esquilo, o Harpia I, e o Sêneca.

Até dezembro, outro helicóptero, também doado pelo governo federal, deve chegar ao Acre e ficará em Cruzeiro do Sul. Vai atender as áreas da saúde e segurança pública.