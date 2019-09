Bando do Brasil deixa clientes sem dinheiro em pleno feriadão no município de Xapuri

Os clientes do Banco do Brasil que não se preveniram para ter dinheiro em espécie durante o fim de semana em Xapuri, onde está ocorrendo o Festival de Praia do município, ficaram na mão mais uma vez.

Como tem sido costumeiro em feriados e fins de semanas prolongados, os caixas eletrônicos da única agência do Banco do Brasil na cidade ficaram sem dinheiro ainda na tarde do sábado, 7.

Como a agência mais próxima fica no município de Epitaciolândia, muita gente ficou sem alternativa. Alguns tiveram que recorrer a parentes ou amigos para levantar ao menos alguns trocados.

Além dos clientes, também ficam prejudicados com o descaso do banco os vendedores ambulantes que se beneficiam da festa para faturar. Como a grande maioria não dispõe de máquinas de cartão, a perda de vendas é certa. Comerciantes formais também se queixam da situação.

Em outras oportunidades, já foi informado pelo banco que uma norma de segurança impede que os caixas eletrônicos sejam abastecidos preventivamente antes dos feriados.

Tentamos fazer contato com a gerente da agência da instituição financeira no município, Aglair Verçosa, mas as ligações não foram completadas.