Após intervenção de Gladson, Semírames Dias confirma retorno a Secretaria da Fazenda

O governador Gladson Cameli anunciou neste domingo (08) o retorno da auditora Semírames Maria Plácido Dias para o cargo de secretária de estado da Fazenda a partir desta segunda-feira (09).

A gestora, que tem MBA em gestão financeira, controladoria e gestão pública com ênfase em controle externo, é auditora de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), e é considerada por Cameli um dos membros de sua equipe responsáveis pelo desempenho positivo registrado nas contas públicas do estado desde que ele assumiu o governo em janeiro deste ano.

De acordo com o governador, o projeto para retomada do desenvolvimento do estado passa por um ajuste financeiro e consequentemente o equilíbrio fiscal, medidas necessárias para que o Acre consolide uma política econômica capaz de gerar emprego e renda para população.

“Quero agradecer, de coração, em nome de todas as pessoas do Acre e pelo nosso governo, pela decisão da secretária Semírames em permanecer na Secretaria de Fazenda. Isso reforça o compromisso com a solidez fiscal, com a seriedade das ações, com a busca de investimentos para gerar emprego e renda para a nossa gente”, disse Gladson Cameli.

Semírames agradeceu o convite do governador e afirmou que seu retorno para pasta da Secretaria da Fazenda dará continuidade a missão de continuar trabalhando com compromisso e responsabilidade, honrando a confiança do governador Gladson Cameli e da população acreana, que enxerga no atual governo a possibilidade de garantir um futuro mais justo e promissor para todos.

“Sou grata ao governador Gladson Cameli pelo convite para retornar para Secretaria da Fazenda. Estou disposta a continuar cumprindo esta missão com compromisso e responsabilidade, consciente do objetivo de trabalhar pelo desenvolvimento do estado”, salientou ela.