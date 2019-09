Apresentação de Ayres no JN: internautas dizem que Bonner já pode se aposentar

Em vídeo publicado no Instagram, logo depois da edição especial 50 anos, do Jornal Nacional, deste sábado, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, Ayres juntamente com Jéssica Senra, falou um pouco sobre a edição do JN.

“E aí galera de Rio Branco. Espero que vocês tenham gostado. Eu pelo menos e a Jéssica demos o melhor da gente para que vocês gostassem dessa nossa marca no Jornal Nacional, segunda edição”, disse.

Ayres Ayres perguntou: “E aí Jessica, feliz?”

“Como não amar esse homem? essa lenda viva do Acre. Que prazer, viu? Tá dividindo essa bancada e contar com a companhia de vocês, muito obrigada por todo amor e carinho”, disse Jéssica Senra.

Sobrou até tempo para Jéssica alfinetar Ayres sobre a vitória do Bahia sobre o Vasco de Ayres.

“Vocês viram que ele tá com as cores do Bahia, do meu Bahia, que venceu o vasquinho dele por 2 x 0 , dentro da casa do vasco”, brincou.

Assista o vídeo: