2º Festival Mani Mutsa em Feijó: passeios pela mata e Nixi Pae no pé da samaúma

A programação da Semana da Pátria em Xapuri teve um tom de resgate cultural neste ano de 2019. Atividades um pouco esquecidas foram lembradas nesta edição que rememorou o antigo desfile cívico que, durante décadas, foi um dos melhores do Acre.

Semana da Pátria em Xapuri sempre foi sinônimo de muita festa, principalmente no que diz respeito ao esporte amador. O município já teve uma espécie de “olimpíada”, em que eram disputadas competições de várias modalidades do atletismo. 100 metros rasos, salto em distância, minimaratona e ciclismo, entre outras.

Na programação deste ano, o destaque foi o Peladão, torneio popular de futebol que reuniu 45 equipes de todos os lugares do município. O campeão do torneio masculino foi o time do Aeroporto, que levantou o troféu e levou para casa o prêmio de R$ 1 mil. Entre as mulheres a equipe do bairro Sibéria foi a campeã, ganhando troféu e R$ 500 em premiação.

O encerramento das comemorações do Dia da Amazônia e da Independência do Brasil ocorrem na tradicional Praia do Zaire, no centro da cidade. Várias atividades culturais, esportivas e muita música em mais uma edição do também tradicional Festival de Praia de Xapuri, realizado no sábado, 7, e domingo, 8, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.