Peladão da Semana da Pátria: a maior festa esportiva do município de Xapuri

Quem já viu um campeonato de futebol no qual os jogadores entram em campo descalços (as chuteiras são item proibido) e onde a única posição definida dentro das 4 linhas é a do goleiro? Talvez exista algo parecido em qualquer lugar, Brasil afora, mas não como acontece na lendária Xapuri o maior torneio de futebol amador do Acre, até que se prove o contrário.

Esse é o Peladão da Semana da Pátria, tradicional evento esportivo realizado anualmente nos dias 6 e 7 de setembro, reunindo dezenas e, em alguns anos, até centenas de equipes que chegam de todos os lugares do município para fazer uma das festas esportivas mais populares da cidade. Gente de longe, de perto, dos bairros, dos seringais, colônias e fazendas, ribeirinhos e, entre eles, muitas mulheres. Para torcer, xingar o juiz e jogar também.

Este ano foram 40 equipes masculinas e 5 femininas no Peladão. O evento dará uma premiação em dinheiro de R$ 1 mil para o campeão entre os homens e de R$ 500,00 para as mulheres que conquistarem o título. Também haverá os imprescindíveis troféus para serem levantados a La Champions League. Apesar de ser um torneio sério, não há qualquer compromisso com a seriedade e muito menos com o futebol bem jogado.

As partidas são disputadas em tempo único de 20 minutos corridos, sem intervalo, e as regras, como diria o ex-árbitro Arnaldo Cézar Coelho, são claras: alegria, descontração e originalidade na escolha dos nomes dos times. Na primeira rodada, confrontos entre Masters x 300 Contos e uma Chupetinha, Espalha x Arranca Toco, Unidos do Laranjal x Galinha na Manteiga e Segue o Líder x Xangas do Pantanal. As partidas entraram pela madrugada e a grande final será disputada na tarde deste sábado, 7 de setembro.

Na lotada arquibancada do estádio Álvaro Felício Abraão muita torcida, gritos de incentivo e risadas com as jogadas mirabolantes e expressões de espanto com os comuns lampejos de craque de um ou outro perna de pau. Não sabe o que é ser xapuriense na essência quem nunca jogou ou assistiu a um Peladão.

Tradição

O Peladão da Semana da Pátria é realizado pela Prefeitura de Xapuri desde tempos imemoriais. Atualmente é organizado por intermédio da Fundação Municipal de Cultura e Desportos. O diretor-presidente da FMCD, Jorge Ferreira, afirma que o resgate da festa futebolística é um compromisso da atual gestão municipal.

“Nossa prioridade é valorizar o esporte e promover a confraternização entre as pessoas da cidade e da zona rural que se reúnem nessa festa tradicional que é uma das maiores de Xapuri ou até mesmo do Alto Acre”, afirmou o dirigente do setor de esportes e cultura do município de Xapuri.