No Acre, empresas participam da Semana do Brasil ofertando descontos aos clientes

Começou nessa sexta-feira, dia 6, a primeira campanha Semana do Brasil, um movimento lançado pelo governo federal que busca incentivar o consumo e estimular a economia do país. Em todo o país, 4.680 empresas de todos os tamanhos e setores já estão inseridas na programação, oferecendo descontos e promoções aos consumidores.

No Acre, 12 empresas participam da campanha até o momento. Destas, 10 só em Rio Branco e as outras duas no município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do estado. As empresas incluídas na Semana do Brasil vão estar com descontos e promoções até o próximo dia 15 de setembro.

A semana aproveita as comemorações do 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil e é inspirada em campanhas de varejo de outros países, como os Estados Unidos, que costumam realizar promoções em feriados nacionais.

Além de empresários varejistas, também participarão das ações entidades representativas da indústria e comércio e veículos de comunicação.

Saiba quem são os participantes da Semana do Brasil no Acre:

Aero Viagens – Rio Branco – Rua Rio de Janeiro, 1617 – Bairro Floresta

Azul Pimenta – Rio Branco – Rua Itaúba, 40

Donn Barbearia – Rio Branco – Rua Rio de Janeiro, 230

Fiat Comauto – Rio Branco – Avenida Nações Unidas, 2259

IPlace Via Verde – Rio Branco – Estrada da Floresta, 2320

Óticas Mais – Rio Branco – Travessa Santa Luzia, 209

PWS – Rio Branco – Avenida Antônio da Rocha Viana

PWS Publicidade e Propaganda – Rio Branco – Avenida Antônio da Rocha Viana

Teste – Assis Brasil – Teste, 268

TUR Viagens – Rio Branco – Avenida Nações Unidas, 2748

Vila Baby Kids – Rio Branco – Rua São Paulo, 730

WDQEFRTG – Assis Brasil