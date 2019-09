Joaquim Phoenyx que interpreta o Coringa esteve no Acre

O filme “Coringa” pode não ter chegado ainda ao público, mas já é um sucesso. No Festival de Veneza 2019, o longa-metragem do diretor Todd Phillips venceu o Leão de Ouro, o principal prêmio do evento. O filme protagonizado por Joaquin Phoenix vem se destacando entre os críticos e foi ovacionado durante a exibição em Veneza. Cogita-se ainda que ele seja um dos favoritos para o Oscar no próximo ano.

Comparações com o Coringa anterior

E não demorou para que muita gente relembrasse o sucesso do palhaço na pele de Heath Ledger, que deu vida a ele no segundo longa-metragem da trilogia de Batman, dirigida por Christopher Nolan, em 2008 , vejam algumas postagens das redes sociais:

“Finalmente um coringa a altura do Heath Ledger, pode entrar Joaquin Phoenix…

“toda vez que vejo algo sobre o novo filme do coringa eu tenho um medo sincero do joaquin phoenix despirocar igual o heath ledger..”

“Galera tem que entender que os estilos de Coringa tanto do Heath Ledger,quanto do Joaquin Phoenix são diferentes,PAREM DE COMPARAR…”

O Coringa no Acre

Mas um fato interessante sobre o protagonista do grande vilão de Batman que talvez você não saiba é que ele já esteve em terras acreanas. Em 2006 Joaquin Phoenyx esteve no Acre a convite do cacique Tashka Yawanawa para conhecer e participar da celebração da tribo Yawanawa. O ator participou dos rituais, tomou banho no rio Gregório, dormiu em rede e ainda se emocionou bastante ao se despedir da tribo. O mesmo já disse em entrevista que a visita à Amazônia acreana mudou sua vida.

Quer saber mais sobre essa visita?

