Jenilson diz que soberba ajudou a derrotar Frente Popular e afirma que pode sair ao senado em 2022

No programa Boa Conversa desta semana os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira entrevistaram o deputado Jenilson Leite, que migrou para o PSB porque o PCdoB ficou apertado demais para seus sonhos e projetos políticos. Ele analisou a derrota histórica da Frente Popular no ano passado e a atribuiu a soberba do poder.

Leite analisou os oito meses do novo governo que, para ele, ainda está “meio perdido”.

Jenilson Leite também opinou sobre a derrota histórica da Frente Popular do Acre. “São muitas as variáveis, mas havia um sentimento de soberba, principalmente por parte de seguimentos do PT, condutor do processo”.

Agora no PSB, Jenilson diz que a prefeita Socorro Neri (PSB) tem tudo para deslanchar na candidatura a reeleição e entende que a população está avaliando como positivo seu esforço para melhorar a cidade, apesar de toda a crise econômica.

Ele ressalta ainda que dependendo da conjuntura política poderia disputar o Senado ou a Câmara Federal. Veja a seguir a entrevista.