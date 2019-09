Grávidas do Acre estão entre as que mais consideram necessária a presença do pai na gestação

O Jornal Nacional (JN) comemora o cinquentenário trazendo para a bancada todas as faces e os sotaques do Brasil e neste sábado, 07 de setembro, dia da Independência do Brasil, quem inaugura a primeira aparição é o jornalista acreano Ayres Rocha, que estreia ao lado da Jéssica Senra, da Bahia.

A cada sábado, o JN será apresentado por duplas de jornalistas que apresentam os telejornais nos 26 estados e do Distrito Federal.

Na edição especial do Jornal Nacional exibido na noite desta sexta-feira (06), Bonner e Renata mostraram a história, cultura e as curiosidades de cada estado e ainda deram uma prévia da edição 50 anos de JN.

Na despedida da prévia do especial JN, os globais convidaram Ayres Rocha para falar do sentimento de participar do projeto. Emocionado, Ayres comparou o momento como a coroação de um Oscar da TV.

“A vida toda, desde que eu iniciei, foi assistindo vocês, e aquela coisa tipo: um sonho de está ali e, esse projeto veio coroar, e pra mim é um Oscar está participando desse projeto. Espero dá o melhor e representar o meu estado da melhor forma possível, a torcida é bastante grande!, disse Ayres, na bancada do Jornal Nacional

A exploração do látex foi responsável pelo povoamento do Acre, no fim do século 19. Seringueiros lutaram para transformar a região, que era da Bolívia, em território brasileiro. Hoje, quase 900 mil brasileiros são acreanos, que assistem o Jornal Nacional pela Rede Amazônica/Acre, afiliada da Rede Globo. Tem a floresta como maior patrimônio, a madeira, o principal produto de exportação do estado, que também produz castanha-do-pará e açaí. Pelo Acre é possível chegar ao Pacífico: a estrada Transoceânica liga o Brasil ao Peru.

Jessica Senra, que irá dividir a bancada com Ayres Rocha, irá representar a Bahia, o maior e mais populoso Estado do Nordeste, com quase quinze milhões habitantes.