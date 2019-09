Governador dá início à revista das tropas durante Desfile Cívico do Dia da Independência

Avião teve que aguardar em Tarauacá devido a névoa no aeroporto de Cruzeiro do Sul

Na manhã deste sábado, 7, a adolescente Sara Eduarda Melo, 18 anos, que estava internada no Hospital do Juruá com 45% do corpo queimado, foi levada de avião – um jato, para o Centro de Tratamento de queimados (CTQ) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) em Brasília DF.

O transporte foi feito por empresa aérea especialista nesse tipo de transporte, contratada pelo governo do Estado, a Brasilvida.

Sara Eduarda Melo, de 18 anos, sofreu um acidente em casa no último dia 31 e a família da adolescente buscava meios de transferi la.

Segundo o coordenador regional da saúde em Cruzeiro do Sul, Roberto Holanda, “o governador Gladson Cameli cuidou diretamente do caso garantindo o leito no hospital de referência e o avião que irá transportá-la até Brasília”, disse.

Holanda afirma que, quando Sara chegar à Brasília, às 13 horas, uma ambulância estará de prontidão para levar a paciente até hospital.

Névoa no aeroporto de Cruzeiro do Sul

No início da manhã deste sábado, 7, o aeroporto de Cruzeiro do Sul ficou fechado para pousos e decolagens devido à forte névoa.

A aeronave, que veio de Brasília, teve que pousar em Tarauacá até que houvesse liberação para o pouso em Cruzeiro do Sul, o que atrasou o embarque da paciente Sara Eduarda, por mais de uma hora. O vôo do jato em Tarauacá só foi possível porque o governo do Estado recentemente recuperou a pista dos aeroporto da cidade, bem como a de Feijó.

A previsão era de que o avião pousaria em Cruzeiro do Sul as 6 da manhã, o que só aconteceu quase duas horas depois.