Falta meia hora para Ayres Rocha entrar no Jornal Nacional; confira as reações na internet

Entre um treino e outro com programas-piloto na preparação da apresentação do Jornal nacional que vai ao ar neste sábado, com a presença do acreano Ayres Rocha e a representante da Bahia, Jéssica Senra, o jornalista acreano diverte a equipe da Globo com suas histórias engraçadas, vividas em seus 30 anos de profissão na TV Acre.

Nessa sexta-feira, Senra publicou em uma rede social a produção do Globo Repórter caindo na gargalhada ao presenciar Ayres contando um se seus “causos jornalísticos”. “Ayres Rocha, que é uma figura, roubou a cena com histórias que acumulou nos 20 anos que tem de TV”, escreveu a jornalista baiana.

Aos colegas de profissão, Rocha contou o dia em que a combinação de um “falso” link ao vivo não deu certo em anos atrás e a galera, ao redor do acreano, caiu na risada.

O Jornal Correio, da Bahia, também destacou o estilo espontâneo e divertido que Ayres Rocha desenvolve em suas redes sociais. “A baiana Jéssica Senra irá dividir a bancada do Jornal Nacional com alguém igualmente autêntico. O acreano Ayres Rocha é bem ativo nas redes sociais e costuma compartilhar pérolas, como ele fazendo cover de “I Will Always Love You” e dançando, sensualmente, com uma vassoura”, escreveu.

O veículo baiano ressaltou que “o apresentador titular do “Jornal do Acre 2ª Edição” não economiza na hora de expor a sua veia artística, acostumado a compartilhar vídeos engraçados em sua rede social”.