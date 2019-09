“Eu sou o Ayres Rocha, do Acre!”; veja a prévia dos destaques do Jornal Nacional

Falta meia hora para Ayres Rocha e Jéssica Senra assumirem a bancada do Jornal Nacional, em edição comemorativa pelos 50 anos do telejornal, na noite deste sábado, 7 Setembro, Dia da Independência do Brasil, e os acreanos já estão na contagem regressiva.

A apresentação nem começou, mas já está movimentando a internet, principalmente no Twitter, o nome de Ayres Rocha chegou a aparecer na lista de assuntos mais comentados da rede social.

No Acre, a expectativa é grande para a estreia do acreano na bancada do JN.

Para que o público possa acompanhar a apresentação, um telão foi montado no Via Verde Shopping, em Rio Branco, a partir das 18 horas.

Confira tweets sobre apresentação do Ayres, que estão rolando na internet, após a palhinha que ocorreu na edição desta sexta-feira (06) do Jornal Nacional.