Desfile de 7 de Setembro em Rio Branco reúne cerca de 5 mil pessoas

A Avenida Getúlio Vargas, no centro de Rio Branco, foi tomada na manhã deste sábado pelos Desfiles Cívicos-Militares da programação do Dia da Independência do Brasil, comemorado neste 7 de setembro. O governador Gladson Cameli celebrou o grito de “Independência ou Morte”, proclamado por Dom Pedro l em 1822, saudando o povo acreano pela luta que anexou o estado ao Brasil. “Somos acreanos e somos Brasil triunfantes de nossa luta”, disse.

Segundo informações do Tenente Coronel Luciano, Diretor Operacional da Polícia Militar do Acre, estiveram nas arquibancadas ao longo da avenida ao menos 2 mil pessoas. Desfilando, havia mais de 2.500 participantes, entre tropas militares, estudantis e entidades, chegando, ao todo, a estimativa de quase 5 mil pessoas na comemoração deste ano.

O céu aberto e o calor forte com temperatura passando dos 30°C não incomodou o público, que fez questão de presenciar o evento do início ao fim. A programação começou por volta das 8 horas e encerrou às 11h.

Entre as atrações, a revista às tropas, realizada pelo governador ao lado da família, o desfile de alunos de escolas de Rio Branco, e militares dos Bombeiros, PM, Polícia Civil, Exército Brasileiro, entre outros.

O aposentado Raimundo Firmino Negreiros, de 72 anos, participou do evento para prestigiar os desfiles dos netos, estudantes da rede pública. Ele conta que já é costume presenciar a cerimônia. “Já participei outras vezes e gosto muito. É um momento importante para respeitar nossa pátria”, disse.

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, se apresentou ao lado de membros do Centro do Idoso da cidade, trajados de “Marias Bonitas” e “Lampiões”. O grupo entregou um presente ao governador Gladson Cameli e para a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

Em seguida, se apresentaram estudantes de diversas escolas estaduais da capital acreana, com suas tradicionais fanfarras.

Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e do Centro de Ensino Especial Dom Bosco, de Rio Branco, abriram os desfiles cívicos neste 7 de setembro. As fanfarras de ambas as instituição atraíram muitos aplausos do público presente nas arquibancadas. Muitos familiares acompanham os alunos durante a apresentação da APAE. Os estudantes carregam cartazes de conscientização do meio ambiente, com pedidos de “salvem a Amazônia”.

O transito no centro de Rio Branco sofreu algumas alterações durante a manhã. Além da Avenida Getúlio Vargas, outras quatro avenidas também foram interditadas para a realização do evento, que foram: Avenida Brasil, Rui Barbosa, Benjamin Constant e rua Porto Leal, todas nas proximidades do Palácio Rio Branco.