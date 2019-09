Deputado com facas nos dentes!

O vice-governador major Rocha (PSDB) assumirá o governo a partir de domingo com a viagem do governador Gladson Cameli (Progressista) para a Alemanha, onde ficará por cerca de dez dias. Rocha será o responsável por dialogar com a base parlamentar do governo para que os vetos do governador a nove projetos oriundos do Poder Legislativo não sejam derrubados. Semana que passou o governo conseguiu juntar no mesmo campo contra ele seus parlamentares e a oposição. Não será fácil para Rocha convencer o parlamento, já que a maioria das propostas aprovadas foi em acordo com o Executivo e Judiciário. Fica a pergunta: ele vai conseguir? Porque tem deputado da base do governo com a faca nos dentes dizendo que não.

. Não costumo me manifestar a respeito das posições políticas da ex-prefeita Leila Galvão, mas faço uma exceção porque envolve a minha família:

. A ex-deputada estadual Leila Galvão não sai do PT, não será candidata a prefeita em Brasiléia, muito menos Epitaciolândia.

. Mesmo sem muita empolgação, mas, por ser do PT apoia a reeleição da prefeita Fernanda Hassem.

. A Leila é candidata em 2020, a que cargo eu não sei!

. Sobre a filiação do empresário Moreira ao MDB não tem nada a ver com o PT e a prefeita Fernanda.

. Era um velho sonho dele voltar ao partido fundado pelo avô em Brasiléia, onde o pai e tios militaram por anos a fio. deve ser saudosismo!

. Alguém quer apostar?!

. O resto é palha e futrica!

. A palha queima com o fogo e a futrica com a verdade!

. A proposta do deputado Chico Viga (PHS), que obrigaria a Secretaria de Educação a dispor de absorvente para alunas foi bem recebida pelas mulheres.

. Alguns marmanjos criticando porque é uma situação alheia aos homens, deixem que as professoras, mães e alunas se manifestem!

. Segundo uma professora da rede pública, que lida com meninas pobres da periferia, o projeto de Chico Viga é excelente.

. Muita confusão e fofoca por esses dias…

. Lá em Provérbios diz que seis coisas Deus odeia, e a sétima ele abomina:

. O que semeia contenda entre irmãos!

. Como é que a pessoa deixa seus afazeres para ir semear mentiras e intrigas contra um irmão?

. Porém, segundo a ciência sem fofoca e mentira o ser humano não sobreviveria;

. A mentira seria uma estratégia da evolução para garantir a sobrevivência da espécie; sem isso o homem não suportaria a realidade e a dor da existência.

. A religião diz outra coisa: que a mentira é coisa do capeta, mentiroso desde o princípio.

. Se Deus é o pai da verdade, o demo é o pai da mentira.

. O que isso tem a ver com a política?

. Tudo, Xantipa!

. Por falar nisso, já tem gente estudando as chapas das eleições de 2022, sendo que ainda tem a eleição de prefeitos e vereadores no meio, ano que vem, 2020.

. A pessoa não dá conta de viver no presente e dilata-se no tempo.

. Tem que fazer igual ao presidente Jair se Acostumando Bolsonaro:

. “Vive um dia de cada vez p*”!

. A secretária de Saúde, Mônica Feres, faria bem se conversasse com a imprensa, dialogasse mais com parlamentares.

. Um esforço a mais ajuda na imagem!

. Um bom dia!