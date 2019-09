Com sol forte, Desfile Cívico requer cuidados com a saúde

A Avenida Getúlio Vargas volta a ser palco do Desfile Cívico pelo Dia da Independência do Brasil, comemorado neste 7 de setembro. Além desta via, outras quatro avenidas também serão interditadas para a realização do evento, que são: Avenida Brasil, Rui Barbosa, Benjamin Constant e rua Porto Leal, todas nas proximidades do Palácio Rio Branco, centro da capital acreana.

De acordo com a organização, é orientado que a população evite o trânsito no centro da cidade no horário das 7h30 às 11h30, que é o período que em que os desfiles estarão ocorrendo.

Grades de proteção, cones e cavaletes serão colocados ao longo das vias para facilitar o percurso dos pedestres. O governo contará com a RBTrans e da Companhia de Trânsito da Polícia Militar no auxílio do trânsito na região.

Estudantes, todas as tropas militares e equipes do governo estão presentes no tradicional Desfile Cívico.