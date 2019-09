Acreanos lotam shopping de Rio Branco para assistir Ayres no JN

Após, a derrota nas Eleições 2018, onde o Partido dos Trabalhadores (PT) contabilizava três deputados federais, cinco estaduais, um senador e o comando do Governo do Estado e a prefeitura da capital, sem contar ainda as do interior, agora se resume em apenas dois estaduais.

Na manhã deste sábado, 07, Dia da Independência do Brasil, quem deu o grito de liberdade foi o Lourival Marques, o Louro.

Louro anunciou sua desfiliação do PT, por meio de suas redes sociais e, com isso, a sigla perde mais um de seus quadros. Louro foi derrotado na disputa para reeleição de estadual e atualmente ficou como suplente.

Marques é engenheiro agrônomo e gozou dos tempos áureos do PT no poder.

Em sua página pessoal, Marques deixou claro o motivo de sua saída da sigla. Ele aproveitou para externar sua insatisfação e discordância com as pessoas que comandam o rumo do partido.

“Na data de hoje, após refletir muito tomei a decisão de sair do PT, não porque perdemos as eleições, mas a forma como perdi as eleições, nada contra as pessoas, mas contra a maneira das pessoas decidirem o rumo do partido. Sigo minha vida lutando no que acredito na busca do desenvolvimento econômico rural do nosso estado, na geração de emprego e renda, em uma sociedade mais justa”.

Em outro trecho, Marques destacou que sempre atuou de forma profissional durante o tempo de Secretário e deputado por quatro anos “defendendo ideias para beneficiar os que mais precisam, articulei e fiz projetos para o setor produtivo avançar e ver esse Acre crescer. Durante este período me orgulhei muito pelo o que o PT fez no nosso estado e no Brasil, presenciei o crescimento econômico de vários produtores que acessaram as políticas públicas”.

Confira a íntegra da nota oficial:

Olá amigos, amigas e simpatizantes tudo bem? Pois é, nos últimos 20 anos da minha vida me dediquei como pessoa e como profissional na luta para o crescimento econômico do estado através do setor produtivo, participei da criação do programa de combate da febre aftosa, da criação do programa de mecanização agrícola, programa Luz para Todos, programa de produção de hortaliças, de fruticultura, de farinha, construção dos silos graneleiros, produção de grãos, programa de produção de aves, criação de suínos, produção de peixes, incentivo à bacia leiteira, incentivo ao plantio de seringueira, apoio às associações e cooperativas rurais, compra da produção e tantos outros. Sempre atuando como profissional, tive oportunidade de ser secretário de produção, fui deputado por 4 anos defendendo ideias para beneficiar os que mais precisam, articulei e fiz projetos para o setor produtivo avançar e ver esse Acre crescer. Durante este período me orgulhei muito pelo o que o PT fez no nosso estado e no Brasil, presenciei o crescimento econômico de vários produtores que acessaram as políticas públicas. Fui pra reeleição, não venci, mas sou grato de ter recebido chavotos, disputando com deputados com mandatos e ex deputados. Na data de hoje, após refletir muito tomei a decisão de sair do PT, não porque perdemos as eleições, mas a forma como perdi as eleições, nada contra as pessoas, mas contra a maneira das pessoas decidirem o rumo do partido. Sigo minha vida lutando no que acredito, na busca do desenvolvimento econômico rural do nosso estado, na geração de emprego e renda, em uma sociedade mais justa.

Biografia

Em 1999, Lourival Marques assumiu a chefia do Departamento de Defesa e Inspeção Sanitária Animal e desenvolveu o Programa de Combate a Febre Aftosa em todo o Estado.

Em 2000 dirigiu a Secretaria Executiva de Agricultura e Pecuária. No ano seguinte, 2001, assumiu o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Produção. De 2003 a 2010 coordenou o Programa de Mecanização Agrícola na Secretaria de Agropecuária. Em 2011, esteve à frente da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), que envolve a Emater e a Cageacre no período de janeiro de 2011 a março de 2014, e ainda na gestão da Secretaria de Agropecuária (Seap). Em 2014 foi eleito deputado estadual pelo PT.