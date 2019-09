Receita Federal libera consulta ao 4º lote do Imposto de Renda na próxima segunda-feira (9)

Após o impasse de uma reunião que não ocorreu nessa quinta-feira, 6, entre representantes do governo e líderes sindicais da Saúde no Estado, o governador Gladson Cameli marcou um novo encontro a ser realizado na próxima segunda-feira, 9, um dia antes do dia previsto para o início de uma greve geral dos servidores. A reunião será às 15 horas na Casa Civil.

A ideia é evitar prejuízos à população com uma possível greve. Conforme publicado na agência de notícias do governo, Gladson está se colocando à disposição para dialogar com as lideranças sindicais para, juntos, encontrar soluções.

Entre as reivindicações a serem apresentadas pelos servidores, estão a revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria e estudos sobre a possibilidade de aproveitamento das equipes do Pró-Saúde.

O governo afirma que espera encontrar soluções que contemplem a todos.