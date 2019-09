Polícia captura acusado de matar homem decapitado e enterrar corpo

A Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu capturar o acusado da morte brutal do braçal, José Francisco Oliveira de Araújo, ocorrida no Ramal dos Terçados. A vítima foi degolada e teve suas pernas decepadas.

Luciano de Freitas Dantas foi preso nesta semana no município do Bujari. Ele teria se evadido do local do crime e se refugiado na cidade vizinha.

A polícia investiga ainda a participação do acusado em alguns incêndios em residências naquela região. Após a prisão, Luciano foi conduzido à Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

Anteriormente, a Polícia Civil já havia apreendido outro acusado de participação no crime, Márcio, de 36 anos, foi localizado lá mesmo no Ramal dos Terçados, que já se encontra no presídio Evaristo de Moraes.

SOBRE O CRIME – José Francisco Oliveira de Araújo, ao ser desenterrado, apresentava um corte na garganta e estava com as pernas decepadas. A vítima teria participado duma festa na localidade e, acabou se desentendendo com algumas pessoas, que não foram identificadas. Após, a briga, a vítima foi encontrada morta.

Com informações do site Sena Online