Nabor Júnior lança livro “Uma vida dedicada ao Acre” na noite desta sexta-feira na FIEAC

Ele já foi candidato a vereador pelo Partido Verde e líder comunitário no bairro Santa Inês, em Rio Branco. Empresário da noite, decidiu retomar uma antiga paixão: a música.

Edir Camargo é um jovem velho conhecido no Segundo Distrito onde mantém residência e negócios. Amante do sertanejo, lançou “Tô te ajudando a me esquecer”, postou no YouTube e…bombou! simplesmente.

Já são mais de 161,3 mil visualizações, um feito que pode ser considerado muito bom dadas as condições de um artista no Acre. E os elogios são muitos: “modão bom demais da conta. Parabéns”, disse Eduardo Carvalho, morador do Acre. Quem está fora do Estado também curtiu: “Que música top, mano. Sucessos. Você merece. Um dia volto pro Acre, mano, pra ouvir seu som como sempre”, comentou Fernando Chicasa.

Assista ao vídeo: