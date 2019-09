Militares de Cruzeiro do Sul são enviados para combater crimes ambientais em Rondônia

Cerca de 90 militares do Exército do município de Cruzeiro do Sul passaram treinamento com o Corpo de Bombeiros para se capacitarem no combate de incêndios florestais e crimes ambientais. Destes, 39 foram enviados para ajudar no combate de queimadas e outros crimes na capital vizinha, Porto Velho, em Rondônia.

Em entrevista ao Jornal do Acre, transmitido pela Rede Amazônica, o comandante do 62° BIS de Cruzeiro do Sul, Coronel Eduardo Lemos, explicou que a missão será de apoiar o combate aos incêndios na Amazônia. Os demais militares que não embarcaram para Rondônia irão permanecer em Cruzeiro do Sul para auxiliares eventuais necessidades.

Rondônia executa trabalhos voltados a Operação Verde Brasil, deflagrada há cerca de duas semanas para controlar as queimadas ilegais. Em Porto Velho, os militares acreanos devem permanecer em missão ate o fim deste mês de setembro.