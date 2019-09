Mazinho e Meire Serafim pedem à secretária melhorias na Saúde de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim e a deputada estadual Meire Serafim, ambos do MDB, se reuniram com a secretária estadual de Saúde, Mônica Feres, nessa quinta-feira, 5, para tratar de projetos que possam intensificar as melhorias da qualidade do serviço de saúde oferecida no município.

Mazinho pediu médico neuropediatra para o município e a deputada Meire auxílio no Programa Saúde Itinerante. “Fizemos algumas reivindicações para o nosso município como, a vinda de médicos neuropediatras para atender as crianças portadoras de autismo e falamos a respeito do Programa Saúde Itinerante”. A parlamentar solicitou auxílio da secretaria na execução do Saúde Itinerante, que atende milhares de pessoas em comunidades distantes da zona urbana de Sena Madureira.

A secretária Mônica Feres se comprometeu em ajudar Sena Madureira. “A reunião foi muito proveitosa. A secretária sinalizou que irá atender nossas reivindicações em prol do povo de Sena Madureira”, comemorou o prefeito.

Outro assunto tratado foi um convênio a ser firmado entre a prefeitura e o Estado para auxiliar no transporte dos pacientes que precisam se deslocar até Rio Branco para fazer hemodiálise e outras consultas. “Creio que logo em breve estaremos assinando esse convênio que vai beneficiar todos se nosso município”, garante Mazinho Serafim.