Jornal Nacional com Ayres será exibido em telão no shopping

O Via Verde Shopping irá montar um telão para exibir a edição do Jornal Nacional deste sábado, 7, que terá em sua bancada o jornalista acreano Ayres Rocha como âncora. A partir 18 horas, o público poderá acompanhar a apresentação ao vivo, na Praça de Alimentação do estabelecimento.

O apresentador do Jornal do Acre assume a bancada do JN ao lado da jornalista Jéssica Senra, da Bahia, numa edição comemorativa dos 50 anos do telejornal mais tradicional da TV brasileira.

Ayres Rocha e Jéssica Senra terão participação no feriado de Independência do Brasil, ambos já conheceram os estúdios do telejornal e já tiveram contato com os apresentadores oficiais do JN. Os jornalistas também já gravaram programas-piloto para afinarem a apresentação deste sábado.