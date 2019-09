Jenilson: “a salvação da esquerda está na reeleição da Socorro Neri”

O deputado Jenilson Lopes (PSB) defendeu ontem numa conversa com o BLOG DO CRICA a união dos partidos do campo da esquerda, entre eles o PT e o PCdoB, em torno da candidatura à reeleição da prefeita Socorro Neri. “Ela não me disse que será candidata, mas se depender de minha opinião, será. A salvação política do nosso grupo está na vitória da prefeita Socorro na eleição do próximo ano”, prevê o parlamentar. Se não houver o entendimento de unidade, avalia Jenilson, a esquerda se fragmentar, a derrota nas urnas será ruim para todos, com reflexos negativos na eleição para o Governo e Senado em 2022. Jenilson diz que não fala pelo PCdoB e nem pelo PT, mas acha que não há outro caminho para uma reorganização da esquerda que não seja o desses partidos estarem no mesmo palanque da prefeita no próximo ano. Isso acontecendo, acredita que, a chance de vitória da Socorro Neri será muito grande.

BANDEIRA DA GESTÃO

Para o deputado Jenilson Lopes (PSB) a prefeita Socorro terá uma bandeira simpática para a campanha, que é a da boa gestão que vem fazendo na prefeitura da capital. Reconhece que ela de fato precisa fazer mais política, mas considera que está havendo avanços neste sentido.

TESTE DA BASE

O grande teste de fidelidade da base do governo será na apreciação dos vetos do governador Gladson de pontos da LDO, que foi aprovada num grande acordo que envolveu os poderes e o próprio governo. O sentimento notado pelo BLOG nos deputados foi de derrubada dos vetos.

ARGUMENTO DA INDEPENDÊNCIA

O tom dos deputados da base do governo e da oposição que se sucederam ontem em discursos na tribuna da ALEAC foi de revolta com os vetos do governo ao texto aprovado da LDO. Defendem que derrubar os vetos significa manter a independência do Legislativo.

VETOS SERÃO DERRUBADOS

Na avaliação do líder do governo, deputado Tchê (PDT), se não houver um recuo do governador Gladson e se não for mantido o texto original da LDO aprovado na ALEAC, os vetos deverão ser derrubados no plenário. Para Tchê, sem o recuo, fica difícil segurar a base.

VETOS SERÃO MANTIDOS

Conversei ontem com o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, que me garantiu que os vetos do governador à LDO serão mantidos. Não crê que os deputados que querem derrubar os vetos terão os 2/3 terços dos votos exigidos para a derrubada e se mostrou tranqüilo.

REAL MOTIVO

Fala-se que a gerência da UPA de Cruzeiro do Sul será entregue a uma empresa que trabalha com a terceirização da saúde de Goiânia. A ser verdade, começará a ser puxado o fio da meada dos reais motivos que trouxeram a secretária de Saúde, Mônica Feres, para o Acre: privatizar.

NÃO MEXE

Pode deputado gritar, sindicatos protestarem, mas enquanto a secretária Mônica Feres tiver a mão no ombro do secretário particular do governador Gladson, Ricardo França, que é na verdade quem fez a importação, esqueçam a sua demissão. É a impressão deixada até aqui.

RUIM DE MIRA

O deputado Jenilson Lopes (PSB) viu com ironia as críticas lhe dirigidas pelo presidente do IMAC, André Hassem. Para Jenilson, o André errou de alvo, pois deveria endereçar os ataques ao governador Gladson, que foi quem mandou os agricultores não pagarem as multas do IMAC e com isso, indiretamente, avalizou as queimadas. “Ele (André) atirou no próprio peito”, disse.

QUADRO MONTADO

O quadro da sucessão municipal em Senador Guiomard começa a ser montado para 2020. Deverão ser candidatos á prefeitura o prefeito-tampão Gilson da Funerária (PROGRESSISTA), Branca Menezes (PSDB) E Israel Milani (SD). Pelo menos foi os que se mostram até aqui.

CABOS-ELEITORAIS INFLUENTES

A eleição de Senador Guiomar terá cabos eleitorais importantes é com influência na campanha. Com quem ficará o prefeito André Maia se voltar ao cargo? Com quem ficarão o James Gomes e a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA)? E o senador Petecão (PSD)?

QUE MANCADA, MARA!

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) deu uma mancada que pegou mal, ao noticiar que tinha votado contra o aumento para o Fundo eleitoral, querendo queimar os colegas de bancada, sem que tenha existido o aumento. Fake-news desmentida pelo deputado federal Alan Rick (DEM). A Mara, pelo visto, é mal assessorada em Brasília e bem desinformada.

NÃO APOSTO UMA RUELA

A ex-deputada Leila Galvão (PT) fez jogo de cena quando disse ao colega Evandro Cordeiro, que fez o seu papel de informar, de que está “conversando” para ser candidata a prefeita de Epitaciolândia. Não é burra. Sabe que seria uma eleição de alto risco e de difícil sucesso.

ESTARIA LIQUIDADA

A ex-deputada Leila Galvão (PT) tem um bom potencial para voltar á ALEAC em 2022. Se entrar numa eleição para a prefeitura de Epitaciolândia, sem estrutura, numa aventura que pode ser suicida e perder, a Leila estará sepultando a chance de voltar à ALEAC. Não é tonta, sabe disso!

NENHUMA VEZ

Sabe quantas vezes acredito que a Leila Galvão (PT) será candidata a prefeita de Epitaciolândia para agradar ao seu partido? Nenhuma! Conheço bem os índios da política e suas aldeias.

GOLPE MORTAL

A saída do ex-prefeito Francimar Fernandes do PT para apoiar o candidato a prefeito Pelé Campos (MDB), é um golpe mortal no petismo de Feijó. Francimar sempre foi a maior liderança do PT no município, e foi considerado como um dos melhores prefeitos de Feijó.

LUZ PRÓPRIA

Fancimar Fernandes nunca se elegeu prefeito só pelo fato de ser do PT, tem luz própria.

CANDIDATO DEFINIDO

O grupo do ex-prefeito Vagner Sales está com o nome definido para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul: Fagner Sales. Ele terá como cabos eleitorais o pai Vagner, a mãe deputada Antonia Sales (MDB) e a irmã e deputada federal Jéssica Sales (MDB).

NABOR JUNIOR

Um exemplo para a política. Uma figura honrada. Este é o perfil do ex-senador Nabor Junior (MDB), que lançará hoje na FIEAC, ás 19 horas, o livro com a sua biografia. 40 anos de mandatos. Foi deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Grande, Jojô!

BOM HUMORISTA

Não fosse médico, ele poderia optar por ser humorista. É o que se deduz do vereador Eduardo Farias (PCdoB), depois que disse que há o clamor de pessoas pedindo a volta da FPA ao poder.

SAUDADES DOS CARGOS

O “clamor” deve ser dos camaradas (sic) do grupo do vereador Eduardo Farias (PCdoB), com saudades dos cargos de confiança que ocuparam nos governos do PT e PCdoB por 20 anos.

ACORDEM DO PESADELO

Tem político que não caiu na real, mesmo com a fragorosa derrota do seu grupo na última eleição. Quem foi FPA? FPA foi uma ruma de partidos nanicos, sem ideologia, que se juntou para se beneficiar com os cargos nos governos do PT. A FPA acabou com a perda do poder.

LUTA CONSAGRADA

A Faculdade de Medicina de Cruzeiro do Sul que está prestes a ser inaugurada é uma luta consagrada do deputado federal Alan Rick (DEM). Os que duvidaram do feito: perderam. O prefeito Ilderlei Cordeiro também deu uma ajuda importante para o sonho dos cruzeirenses.

MELHORA, SENADOR PETECÃO!

Boa a notícia a de que o senador Sérgio Petecão (PSD) se recupera de mal repentino.

LIDERANÇAS E LIDERANÇAS

Uma coisa é ser líder político no poder, a outra bem diferente é ser líder fora do poder. Na próxima eleição o PT vai provar do remédio amargo que a oposição tomou nos últimos vintes anos, vai disputar as eleições de 2020 e 2022, sem estar montado na máquina estatal

FRASE DO DIA

“o homem de bem exige tudo de si próprio; o homem medíocre espera tudo dos outros”. Confúcio, filósofo chinês (551-479AC)