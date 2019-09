Inflação em Rio Branco é a 2ª maior em 12 meses e custo da construção civil sobe 6,50%

“Tem alguma coisa estranha”. A frase é do governador Gladson Cameli ao classificar uma suposta ausência de representantes dos sindicatos da saúde numa reunião que havia sido marcada com o governo para esta quinta-feira (5). “Não foi ninguém”, disse o chefe do Executivo. O encontro seria para abrir um diálogo entre ambas as partes sobre as reivindicações dos servidores da saúde no Estado, que decidiram deliberar uma greve geral a partir da próxima semana.

Contudo, representantes de sindicatos da Saúde alegam que não foram convidados para nenhuma reunião com o governo, esta semana, para apresentar as reivindicações que culminaram em deliberação de greve. “O governo marcou com o pessoal da saúde para saber o que eles queriam, ou o que estava acontecendo, e eles não foram [à reunião]”, disse Gladson.

O ac24horas procurou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, que contradisse o que fora afirmado pelo governador. “Não houve convite de reunião com governador e nem com nenhum membro da equipe dele. A informação não procede, não fomos convidados”, garantiu Cruz.

Gladson reiterou que o governo está aberto para todas as negociações e disposto a resolver qualquer tipo de transtorno. “Eu, particularmente, já fiz várias reuniões. É de se estranhar toda essa situação, porque quando um sindicato não vai para uma reunião para sentar com o governo, é porque tem alguma coisa estranha”, exclamou. Segundo ele, se os servidores realmente estiverem abertos ao diálogo, o governo também estará. “Até porque minha palavra chave é o diálogo”, assegura.

A resposta coincidiu com a do presidente do Sintesac: “inclusive, sempre reforçamos que estamos abertos ao diálogo”, pontuou Adailton.

Entenda

Na tarde da última terça-feira, 3, servidores de diversos setores e municípios contratados pelo Estado decidiram, por meio de uma Assembleia Geral, deliberar greve por tempo indeterminado no Acre, marcada para iniciar a partir do próximo dia 10 de setembro.

Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho, reajustes salariais e definição da regularização dos servidores do Pró-saúde. “Não somos escravos, somos profissionais da saúde”, disseram durante Assembleia Geral.