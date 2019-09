Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul tem estoque de sangue crítico e precisa da ajuda

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou José Maria Martins do Nascimento, de 37 anos, gravemente ferido no final da tarde desta sexta-feira (6). O acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da motocicleta José trafegava em sua moto modelo Factor de cor vermelha, placa NAB-3537 no sentido bairro-centro, quando inesperadamente o condutor do veículo Fiat Cronos, placa QLW-4619 que trafegava no sentido oposto, fez uma conversão a esquerda, José não conseguiu frear e colidiu na porta do carro. Com impacto o condutor da moto foi arremessado por cima do veículo e sofreu várias fraturas e uma pancada no peito. O motorista do carro permaneceu no local e prestou auxilio a vítima.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito até a chegada da perícia técnica.

A moto foi retirada da avenida por um guincho até o pátio do departamento de trânsito.