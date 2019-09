Governo quer apoiar plantio de café no município de Xapuri

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA) está dialogando com cerca de 40 produtores de Xapuri sobre um projeto de introdução do cultivo de café no município, onde a cultura não é muito disseminada. Menos de 5 produtores se arriscam ao plantio do produto em Xapuri nas últimas décadas, mesmo assim em proporções bastante reduzidas.

Agora, com o entusiasmo do governador Gladson Cameli em vencer os entraves burocráticos para estabelecer uma nova postura em relação a produção agrícola do Acre, voltada para a consolidação do agronegócio, o café volta a ser cogitado por produtores xapurienses como uma possibilidade de investimento. Para isso, a SEPA está oferecendo a assistência técnica para que os produtores produzam suas próprias mudas de café por meio da criação de jardins clonais.

Em maio deste ano, o governo do Acre reuniu cerca de 500 produtores das regiões do Alto e Baixo Acre para um “Dia de Campo do Café Clonal”, realizado na propriedade do produtor Celso Timpurim, no Ramal Granada, no município de Acrelândia. Lá, eles puderam ver de um perto um modelo do que se pretende promover com relação à cafeicultura no estado, um setor em crescimento. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o Acre registrou, em três anos, crescimento de 63% na produção do café.

A coordenadora de gestão da SEPA em Xapuri, Celina Gabriela Silva, diz que a secretaria já possui estudo de viabilidade para a cultura em maior escala para o café na região de Xapuri. De acordo com ela, está sendo agendada uma visita técnica à propriedade de Celso Timpurim, em Acrelândia, para os produtores do município interessados em aderir à cafeicultura também possam conhecer melhor as técnicas utilizadas para a garantia de melhor produtividade por hectare.

“Estamos agendando essa visita com a SEPA Rio Branco e pedimos o apoio da prefeitura com a disponibilização de um ônibus. Estamos apenas aguardando as respostas. E para os produtores que desejarem aderir a esse projeto basta nos procurar no escritório da SEPA que nós daremos toda a orientação, pois o produtor precisa ter aptidão para o café. Às vezes ele tem o interesse, mas não tem a aptidão. Daí a necessidade de todo um processo de conhecimento da história do café no Acre”, esclareceu.

No começo do ano, o governador Gladson Cameli anunciou investimentos para o setor. O gestor acreano também solicitou à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) a liberação de recursos para investimentos em pesquisas por meio da modernização dos laboratórios da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).