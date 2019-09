“Friends” faz aniversário em setembro e fãs serão presenteados

Os filmes e séries chegam ao catálogo da Netflix mensalmente. E você, sabe quais são?

Vários filmes, assim como várias séries e documentários são adicionados mensalmente no catálogo da Netflix. E, pensando em manter você informado sobre o que está chegando de novo no streaming, listamos quais são os filmes que chegam à plataforma Netflix para este feriado e quais são as novas séries, assim como as novas temporadas de algumas séries que chegam aos assinantes Netflix , e também dos novos documentários.

Então, confira abaixo quais são eles e se programe para assistir os seus preferidos:

· Anatomia de Grey: 15ª temporada

· A Ponte

· Ajuste de Contas

· Aprendiz de Mecânico

· Assunto de Família

· Caça aos Gângsteres

· Climax

· Como Defender um Assassino: 5ª temporada

· DuckTales: Os Caçadores de Aventuras

· Elena

· Imagem e Palavra

· Mar em Fúria

· My Little Pony: A Amizade é Mágica: 6ª temporada

· Olmo e a Gaivota

· Os Cinco CEOs

· Procurando Dory

· Sete Anos de Sorte

· Spookley, a Abóbora Quadrada

· Station 19: 2ª temporada

· Trocando Celulares

· Um Banho de Vida

· Vagabond (série coreana original)

· Ainori Love Van: Viagem pela África (série original)

06 de setembro

· As aventuras de Arquibaldo (série original)

· Elite: 2ª temporada (série espanhola original)

· Heróis Modestos do Studio Ponoc

· Heróis modestos: Cinema de Curtas da Ponoc (anime original)

· Hip-Hop Evolution: Temporada 3

· Jack Whitehall: Travels with My Father: 3ª temporada (série original)

· O Espião (série original)