Em operação de Trânsito, PM prende homem com entorpecentes em Mâncio Lima

Agentes da Polícia Militar do Acre (PMAC), que atua no 6° Batalhão, retirou de circulação mais um traficante, no bairro da Cobal, em Mâncio Lima (AC).

A ação se deu na manhã desta sexta-feira, 06, durante a ‘Operação Transito Seguro’. Na abordagem policial, José da Silva, vulgo Codoba, foi flagrado com uma quantidade razoável de entorpecente.

O suspeito recebeu voz de prisão, e foi encaminhado imediatamente à delegacia local para o registro da ocorrência e, de onde, será encaminhado para o presídio.

Com informações de Sena Online