Eficiência no serviço público? Acredite, existe

Alguns dias atrás, o ac24horas mostrou a dor de cabeça que é para um cidadão tirar uma simples segunda vida da carteira de identidade na OCA, em Rio Branco. A espera, apenas para dar entrada no documento, é de cerda de 4 horas, além da população ter que aguardar em cadeiras desconfortáveis e enfrentar o forte calor, já que o serviço de refrigeração não funciona como deveria. Detalhe. O documento pode demorar até 15 dias úteis para ficar pronto.

Agora experimente precisar da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se prepare para ser surpreendido. O serviço é tão ágil e eficiente que nem parece ser o tipo de serviço público que o cidadão está acostumado.

A primeira facilidade é não precisar ir até uma sede física do Detran para fazer o pedido da segunda via. É tudo resolvido em poucos cliques na página do órgão na internet (www.detran.ac.gov.br).

São apenas dois passos para pedir a segunda via de uma CNH. O primeiro é responder um pequeno formulário online identificando o nome do condutor, nome da mãe, o CPF e a data de nascimento. Em seguida, basta imprimir ou pagar com o aplicativo de telefone uma taxa de cerca de 53 reais, que o Detran é comunicado automaticamente. Dependendo da hora do pagamento da taxa, a CNH fica pronta no mesmo dia. Se não, no dia seguinte, o motorista, aí é a única vez que o motorista precisa se dirigir ao Detran para retirar o documento.

A qualidade e a rapidez no serviço mostram que o poder público quando quer é capaz de atender o cidadão de forma respeitosa e com resolutividade. Nada mais que sua obrigação, já que é o dinheiro do contribuinte que sustenta a máquina pública.