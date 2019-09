Chuvas causam atoleiros na BR-364

Na noite desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, realizou uma sessão ordinária itinerante na Vila do Rio Liberdade, na BR-364, a 80 km da cidade, que delimita Cruzeiro do Sul de Tarauacá.

Esta foi a primeira vez que maioria dos moradores da Vila do Rio Liberdade, presenciou a realização de uma sessão parlamentar e pôde fazer reivindicação. Francisco Churica, um dos moradores destacou a importância do fato, para a comunidade. “Os vereadores vierem, viram e ouviram. Isso faz a diferença, por isto agora temos mais certeza do encaminhamento das ações que resolvam nossas necessidades”.

Entre as reivindicações da comunidade, um carro para atender as emergências de saúde da localidade, dada a dificuldade de comunicação com Cruzeiro do Sul. No local existe uma unidade de saúde mas não atende urgências e emergências.

O presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues, afirma que todas as demandas são encaminhadas ao executivo municipal, estadual e aos parlamentares . “O que queremos é uma melhor qualidade de vida para a população da cidade, zona rural e das vilas. Nós vereadores somos a ponte entre as reivindicações e as soluções”.

Durante a sessão, os vereadores Francisney (PT) e Mazinho da BR (MDB), apresentaram indicação ao executivo, para a construção de uma rampa em concreto para facilitar o embarque e desembarque dos moradores e de produtos agrícolas do Rio Liberdade até a margem da BR-364.

Sessões Itinerantes

Idealizadas pelo presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (sem partido), as sessões itinerantes aproximam a população do legislativo. A primeira do ano foi realizada na Aldeia Katunina, também na BR-364.

Clodoaldo ressalta a importância das sessões serem realizadas este ano, fora do período de eleição. “Vamos fazer sessões em outras vilas localidades e na medida do possível, dar resolutividade às demandas”, concluiu o presidente.