Câmara de Cruzeiro do Sul segue com as sessões itinerantes

Cruzeiro do Sul inicia um novo capítulo de sua história. Após 10 anos sem a realização de concurso público para servidor efetivo, o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou nesta quinta-feira, 5, o edital do certame que vai selecionar 511 aprovados para o quadro da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A anuncio oficial foi realizado durante uma coletiva de imprensa, que contou com a presença dos vereadores, secretários do Município e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) e do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, entre outras autoridades.

“Esse é o maior gesto de democracia e liberdade dentro de uma gestão, a realização de um concurso público efetivo, pois ele acaba com os cabides de empregos políticos. Os cruzeirenses não terão que recorrer ao candidato A ou B para manter seus ofícios. A partir do início do ano que vem, 511 pessoas passam a integrar o quadro de funcionários da Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, salientou Ilderlei Cordeiro.

O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e vai ofertar vagas aos profissionais de diferentes áreas da gestão. Devido ao feriado do Dia do Amazônia, o edital será publicado na segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE) e no dia seguinte abre as inscrições.

“Nosso município dá um grande passo com esse concurso efetivo. Sou contra as contratações provisórias. Venho trabalhando na Câmara também para que os nossos servidores tenham estabilidade e possam planejar o seu futuro”, endossou o presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues.

Equilíbrio fiscal

A realização do concurso público em Cruzeiro do Sul só é possível em decorrência da funcionalidade da gestão de Ilderlei Cordeiro, que desde que assumiu a Prefeitura atua para inserir o Município no Índice de Organização Fiscal que é de 51%, como se encontra atualmente.

Em 2020, todas as secretarias do Município contarão com servidores efetivos em seus quadros de trabalho.