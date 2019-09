Cachorro morre e jovem de 22 anos vai parar no hospital após ataque de abelhas

Chegando a 3,80% em agosto, a inflação acumulada nos últimos doze meses no Acre é a 2ª maior entre as capitais, perdendo apenas para a de Fortaleza, que registrou 4,43% no período.

Os números foram divulgados na manhã desta sexta-feira (6) pelo IBGE. O Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados de 30 de julho a 27 de agosto de 2019 (referência) com os preços vigentes entre 29 de junho e 29 de julho de 2019 (base).

De janeiro a agosto deste ano, a inflação em Rio Branco tem saldo de 1,76%. Ou seja: os preços dos produtos básicos mantém tendência de aumento em 2019. Segundo a pesquisa do IBGE, habitação e energia elétrica (talvez por conta das seguidas bandeiras vermelhas na conta de luz) pesaram mais na inflação das capitais.

Custo da construção civil subiu 6,50% no Acre no último ano

O metro quadrado da construção civil em agosto no Acre ficou em R$1271,62, segundo o IBGE. No acumulado de um ano, esse valor subiu 6,30%, entre os maiores reajustes do País levando em conta os últimos doze meses e a desoneração da folha de pagamento das empresas construtoras.

O custo do m² no Acre é o 2º mais alto do País, perdendo para Santa Catarina.

No País, o Índice Nacional de Construção Civil que em julho fechou em R$ 1.143,65, passou para R$ 1.148,65 em agosto, sendo R$ 602,23 relativos aos materiais e R$ 546,42 à mão de obra. A parcela dos materiais cresceu 0,72%, subindo 0,25%. em relação a julho (0,47%) e 0,15% na comparação com agosto de 2018 (0,57%).