Servidores da Sesacre que não se apresentarem podem ser bloqueados da folha

A secretária de Saúde, Mônica Feres, publicou na edição desta quinta-feira, 05, o Edital de Notificação N.º 01/2019, com a lista de servidores da Saúde que não realizaram a etapa presencial da Atualização Cadastral Presencial/2019.

A lista apresenta quase 300 nomes de profissionais especialistas, técnicos e de apoio que podem ficar de fora da folha de pagamento, e terem seus vencimentos bloqueados, a partir do mês de outubro/2019, caso não se apresentem para etapa final de cadastramento.

Os servidores tem o prazo de cinco dias, a contar a partir desta quinta-feira, 05, para se apresentarem junto ao Departamento de Recursos Humanos/Comissão de Atualização Cadastral da Secretaria de Estado de Saúde. A Atualização Cadastral é obrigatória, conforme previsto no art. 11º, do Decreto nº 2.882 de 18 de junho de 2019.

“…NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação deste ato, ao Departamento de Recursos Humanos/Comissão de Atualização Cadastral da Secretaria de Estado de Saúde , para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 14º, do referido Decreto. Salientamos que, de acordo com o Cronograma disposto no Anexo Único, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março foi de 1º a 31 de agosto de 2019, sendo seu término antecipado para o dia 29 em virtude da migração do banco de dados do Sistema Gestão de Pessoas do Estado. Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de outubro/2019, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre”.

Veja a lista CLICANDO AQUI.