Semírames sai de grupo de WhatsApp, mas nega que tenha deixado governo

A ex-secretária de Fazenda do Estado, Semírames Dias, informou ao ac24horas nesta quinta-feira, 5, que apesar de ter saído de um grupo de WhatsApp ligado ao governo do Acre, não descarta o seu retorno breve. A afirmação da gestora veio após vazar a informação de que ele teria se despedido do grupo de aplicativo de mensagens do governo.

“Estou afastada e não sentei com meu governador. Pois sai devido ao afastamento”, resumiu Semírames negando que tenha deixado definitivamente o governo. A expectativa é que Semírames retorne ao trabalho nos próximos dias, porém ela não quis dar detalhes sobre a sua situação até conversa definitivamente com o governador.

Desde o início da semana, Dias tem se reunido diariamente com o governador para “acertar os ponteiros” de seu retorno. Gladson Cameli tem dado carta branca para a atuação de gestora e inclusive já conseguiu convencer a equipe de adjuntos que havia pedido demissão junto com Dias a retornar ao trabalho. Esses secretário-adjuntos inclusive já foram nomeados novamente para a Sefaz, de acordo com a publicação de hoje do Diário Oficial do Estado.

Sobre o grupo de WhatsApp – o ac24horas apurou que Semírames fazia parte de vários grupos de WhatsApp do governo e desde do último sábado vem se desligando deles por está afastada de suas funções. Na noite desta quarta-feira, 4, a auditora do Tribunal de Contas saiu de um grupo formado apenas por 4 pessoas, incluindo ela, da Secretaria da Fazenda. Provavelmente, uma dessas pessoas tenha vazado a informação para imprensa e criado um suposto mal-entendido. O caso deve ter desdobramentos internos e administrativos.